Palmer heeft vertrouwen in De Vries: "Denk dat het talent er nog is"

Nyck de Vries is niet bepaald sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De AlphaTauri-coureur heeft nog geen enkel punt gepakt in de eerste vijf Grands Prix en blijft ver achter bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Jolyon Palmer had hoge verwachtingen van De Vries en zag deze resultaten dan ook niet aankomen.

Veel mensen keken reikhalzend uit naar het eerste volledige seizoen in de Formule 1 van De Vries. De Friese coureur heeft echter een aantal zware Grands Prix achter de rug. In de eerste vijf races wist hij nog geen enkel punt te scoren, was zijn teamgenoot Tsunoda veel sneller en maakte hij in Azerbeidzjan veel brokken. Inmiddels lijkt zijn positie aardig onder druk te staan en moet hij zich snel gaan verbeteren.

Niet veel kenners hadden deze resultaten van De Vries zien aankomen. Ook oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer baalt van de tegenvallende resultaten van de Nederlandse coureur. Palmer denkt dat De Vries zich kan verbeteren. Bij een speciale Monaco-show van F1 TV spreekt Palmer zich uit: "Hij was tot nu toe langzaam en hij crashte meerdere keren, dat is echt een slechte mix. Ik denk echter nog steeds dat het talent er nog is. Ik dacht dat hij de overhand zou hebben bij het duel met Yuki. We zijn het erover eens dat Yuki stappen heeft gezet na het vertrek van Pierre Gasly."