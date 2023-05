Jos Verstappen scoort rallypodium: "Super tevreden mee"

Terwijl zijn zoon Max Verstappen noodgedwongen een weekendje aan de zijlijn stond, kwam Jos Verstappen weer in actie bij een rally in België. Verstappen senior liet in de Sezoensrally zien dat hij nog steeds goed voor de dag kan komen en hij eindigde als tweede in deze rally.

Jos Verstappen komt sinds een paar jaar in actie in rally's in België. De voormalig Formule 1-coureur rijdt dit jaar in zijn Skoda Fabia RS Rally2 in rally's en dat gaat zeker niet slecht. Dit weekend reed Verstappen in de Sezoensrally als onderdeel van het Belgian Rally Championship (BRC). De tweede laatste in de rally was een grote opsteker voor Verstappen en zijn navigator Renaud Jamoul.

De coureurs reden drie ronden van ieder vijf klassementsproeven. Voor Verstappen verliep dat naar wens en sloot hij de rally af op het podium. Na de podiumceremonie sprak hij met Verstappen.com: "Ik ben super tevreden met deze tweede plaats. Het is mooi om op deze manier terug te keren in het Belgian Rally Championship, het is mijn beste resultaat in dit kampioenschap. Het was niet de gemakkelijkste rally. In de eerste omloop was het nog wennen, maar daarna zaten we er goed bij. Ook dankzij de notes van Renaud. Toen ging het helemaal top."