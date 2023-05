Video: Hulkenberg beantwoordt vele vragen bij uitgebreide Q&A

Comeback-kid Nico Hulkenberg is terug van weggeweest. De Duitser verloor zijn fulltime stoeltje na het F1-seizoen van 2019, en na lang wachten is hij sinds dit jaar weer terug. De man uit het Duitse Emmerik, een plaatsje dat vijf kilometer van de Duits-Nederlandse grens ligt, is een van de grote verrassingen van 2023 tot nu toe, en doet vanuit een goede positie als F1-coureur waarbij hij teamgenoot Kevin Magnussen het stof laat happen een uitgebreide vragenronde.

Via het social mediaplatform Reddit zijn voorheen wel eens vaker Q&A's (vragenronden) georganiseerd, maar deze editie, met Nico Hulkenberg in de hoofdrol, is een zeer uitgebreide. De 34-jarige Duitser treedt onder andere in detail over zijn avonturen in de 24 uursrace van Le Mans, zijn terugkomst naar de Formule 1, en zijn geheimen over de perfectie van z'n kapsel.

Bekijk de video hieronder: (9:52min)