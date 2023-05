Marko sluit Perez-exit uit: "Hij heeft een contract van twee jaar"

Sergio Perez is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur wist tot nu toe twee Grands Prix te winnen en staat vlak achter zijn teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Ondanks zijn goede resultaten waren er geruchten over een mogelijke Red Bull-exit van Perez, Helmut Marko vindt dat onzin.

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de andere teams en heeft een enorme voorsprong in het wereldkampioenschap. Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden, maar Perez lijkt ook een gooi te willen doen naar de titel.

Toch gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek van Perez, een duidelijke aanleiding hiervoor ontbrak echter. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko weet niet waar deze verhalen vandaan komen. In gesprek met NTV verwijst Marko de geruchten naar het rijk der fabelen: "Hij heeft een contract van twee jaar getekend en dat betekent dus ook dat hij in 2024 voor ons zal rijden. Met de performance die hij nu aan iedereen laat zien, is er helemaal niets waar je aan kan twijfelen."