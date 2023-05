Ralf Schumacher woest op 'hardhandige' beveiligers Miami

De Grand Prix van Miami was afgelopen weekend een bijzonder spektakel. Naast de baan deed de organisatie er alles aan om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het lijkt erop dat de beveiliging iets te rigoureus te werk ging, Ralf Schumacher meldt namelijk dat de beveiligers hem pijn hebben gedaan.

In Miami waren wederom veel beveiligers aanwezig op en rondom het circuit. Sir Jackie Stewart werd tijdens de gridwalk van Sky Sports-gezicht Martin Brundle achterna gezeten door een aantal beveiligers toen hij tennisicoon Roger Federer naar Brundle wilde brengen. Stewart was echter niet de enige oud-coureur die te maken kreeg met overijverige beveiligers.

Geen overzicht

Ook oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher kreeg te maken met hardhandige beveiligers. De Duitser is woedend en reageert bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Wat er na de race gebeurde was echt onplezierig. De beveiliging zette een gedeelte af met touwen voor een paar van de teambazen, dat was nog oké. Jenson Button was één van de mensen die daar tussendoor wilde gaan, maar de beveiliging hield hem op een onprettige manier tegen totdat iemand van de Formule 1 zijn excuses aanbood. Er was helemaal geen overzicht."

Excuses

Na het incidentje met Button en het moment met Stewart op de grid, kreeg ook Ralf Schumacher zelf te maken met de beveiligers. Hij deelt zijn verhaal: "De beveiliging duwde mij hardhandig opzij en dat deed heel erg veel pijn. Ik verwacht een excuses, maar het is veel belangrijker dat dit niet meer gebeurt. Tijdens de uitzending zei ik dat het idioten waren en daar blijf ik bij. We staan in contact met de sport hierover. We werden hard aan de kant geduwd en dat gebeurde met veel geweld. Dit is onacceptabel, we stonden niet eens in de weg."