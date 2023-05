Horner: Matig presterende concurrenten kunnen snel dichter bij ons komen

Het Formule 1-team van Red Bull wist afgelopen weekend opnieuw een 1-2 podium te behalen. Max Verstappen reed het gehele veld aan gort, en dus was het weer duidelijk hoe sterk de RB19-auto van de Oostenrijkse renstal momenteel is. Teambaas Christian Horner meent dat hij en zijn team bij de start van dit seizoen nogal verrast over de slecht presterende concurrenten waren, maar denkt dat een aantal goed werkende upgradepakketten van haar achtervolgers weer zomaar het een en ander kan rechttrekken.

De nieuwste generatie Formule 1-wagens werd door Red Bull op uitstekende wijze ontvangen. Het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant wist vorig seizoen beide kampioenschappen te winnen, en ondanks een vrees dat haar concurrenten tijdens de recentelijke winterstop flinke stappen voorwaarts wisten te maken, lijkt Red Bull ook dit seizoen haar dominantie ongehinderd voort te kunnen zetten.

Op de vraag van Speedcafe of Horner dacht dat zijn concurrenten dit seizoen wél met Red Bull in gevecht konden gaan, antwoordt hij: "Je kan ze nooit wegcijferen. Dit is de beste start die wij ooit hebben gehad, we hebben van de RB18 naar de RB19 een goede stap gemaakt. Eentje die je zou kunnen verwachten."

"Het is meer een kwestie van dat de anderen tekortkwamen. Ik weet zeker dat ze daar hard aan werken, grote performancewinsten kunnen namelijk snel komen", denkt Horner over de achtervolgende teams van Aston Martin, Ferrari en Mercedes.

"Het verraste ons dat de andere teams nogal ondermaats gepresteerd hebben, maar daar zijn ze ongetwijfeld aan het werken. Bij de aankomende race in Imola zullen we de grote upgradepakketten geïntroduceerd worden. We hebben een geweldige auto, team en twee uitstekende coureurs, maar het seizoen is nog lang. Laten we nog afwachten met verder oordelen zodra Imola en Barcelona afgewerkt zijn", sluit Horner af.