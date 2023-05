Uitslag VT1 Miami: Russell verrast met snelste tijd in rommelige sessie

De eerste vrije training op het listige stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami zit er alweer op. Op het Miami International Autodrome werd de snelste tijd gereden door George Russell. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Lewis Hamilton. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Op het redelijk stoffige circuit in Miami was het direct druk nadat de lichten op groen sprongen. Fernando Alonso kwam als eerste naar buiten en ook de meeste topcoureurs reden direct hun pitbox uit. Mercedes-coureur George Russell keerde echter zeer snel weer terug bij zijn team. De Brit klaagde over een vibratie en liet weten dat hij niets kon leren als er niets aan werd gedaan. Russell bracht vervolgens een half uur door in de box om de set-up aan te passen.

Mercedes

De aanpassingen aan de wagen van Russell waren nuttig aangezien hij in de laatste seconden van de training ineens de snelste tijd noteerde. Zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de tweede tijd. Max Verstappen was vrijwel de gehele sessie de snelste man op de baan, maar de Mercedessen en Charles Leclerc waren toch nog sneller. Verstappen had het ook niet makkelijk, zijn HANS-systeem kwam namelijk vast te zitten in de cockpit waardoor de Red Bull-coureur een paar onplezierige momenten beleefde.

Pechvogels

Verstappens landgenoot Nyck de Vries kende een tegenvallende training. De AlphaTauri-coureur spinde en leek de muur net niet te raken. Hij keerde terug in de pits en daar zag zijn team dat er toch schade was, De Vries miste hierdoor een groot gedeelte van de training. Ook Nico Hülkenberg miste de halve training, de Haas-coureur ging iets te veel van de racelijn af waardoor hij crashte. Door de crash van Hülkenberg werd de rode vlag gezwaaid en moesten de rest van de coureurs terugkeren in de pits. Om 23:30 Nederlandse tijd wordt de tweede training in Miami verreden.

