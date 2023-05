Nieuwe sponsordeal Ferrari geldt vanaf GP Miami

De wagens en overalls van Ferrari zien er vanaf dit weekend iets anders uit dan in de voorgaande races. De Italiaanse renstal heeft namelijk een gloednieuwe sponsordeal gesloten voor de komende jaren. Deze deal gaat gelden vanaf de Grand Prix van Miami die dit weekend op de planning staat.

In Miami verschijnen de logo's van technologiebedrijf DXC Technology voor het eerst op de wagens van het team van Ferrari. Het zou gaan om een meerderjarige deal tussen Ferrari en het bedrijf. De logo's van DXC zullen te zien zijn op de auto's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Ook op de helmen en de overalls van Sainz en Leclerc zullen de logo's vanaf dit weekend zichtbaar zijn.

Global technology services company, @DXCTechnology, has entered into a multi-year partnership with @ScuderiaFerrari.



The partnership, which starts at the #MiamiGP, will see the DXC Technology logo feature on the SF-23 and on the drivers' race suits and helmets.#F1 pic.twitter.com/eboCxrgPEb