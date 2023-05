Mazepin stapt ook in Verenigd Koninkrijk naar de rechter

Nikita Mazepin heeft zich nog steeds niet neergelegd bij zijn gedwongen Formule 1-exit. De Russische coureur werd door het team van Haas ontslagen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Mazepin is het niet eens met alle sancties en hij heeft nu een nieuwe rechtszaak aangespannen.

Mazepin heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak aangespannen om van de sancties tegen zijn persoon af te komen. Mazepin en zijn vader Dmitry werden na het uitbreken van de oorlog op een sanctielijst gezet door de Britten, hetzelfde overkwam hen in onder andere de Europese Unie en Canada. Mazepin en zijn vader willen van deze maatregelen af en hebben dus wederom een rechtszaak aangespannen.

Mazepin stapte eerder ook al naar de rechter in de Europese Unie en Canada. In het Verenigd Koninkrijk heeft hij nu een rechtszaak aangespannen tegen het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Mazepins advocaat laat aan de BBC weten dat er haast is geboden bij de zaak omdat de Rus snel gesprekken wil voeren met mogelijke teams voor het seizoen 2024. Mazepin keerde eerder dit jaar terug in de internationale racerij toen hij deelnam aan de Asian Le Mans Series.