Button: Overwinning voor Pérez bij Miami zal hem titelkandidaat maken

Volgens de oud Formule 1-coureur Jenson Button kan er binnen het team van Red Bull zomaar een titelgevecht ontstaan. Volgens de wereldkampioen van 2009 moet Sergio Pérez ook de aankomende race, die rondom het Miami Dolphins stadion in de Verenigde Staten verreden zal worden, winnen. Dit zal de Mexicaan volgens Button een grote boost in vertrouwen geven die een goede basis kan vormen om titelfavoriet en teamgenoot Max Verstappen te verslaan.

Dit seizoen zijn er vier Grands Prix afgewerkt, waarbij beide Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez er twee op hun naam hebben staan. Aankomend weekend reist het F1-circus af naar het zonovergoten Miami, waar er opnieuw een soort stratencircuit op het menu staat: het type baan dat de Mexicaan volgens velen altijd wel goed ligt.

In het geval dat Pérez ook in Miami de race weet te winnen, dan zou hem dat een serieuze stijging in vertrouwen geven, meent Jenson Button: "Ik ben zeer onder de indruk van Sergio (Pérez). Max (Verstappen) is een van de lastigste teamgenoten om te hebben, simpelweg omdat hij gewoon het circuit opgaat en de snelheid weet te vinden", begint Button.

"Ik denk dat Pérez een ontzettend goed weekend achter de rug heeft. Dat zal hem een grote dosis zelfvertrouwen geven. We gaan het bij de aankomende race zien, dat een soort stratencircuit is. Als hij daar weet te winnen, dan zou dat een grote stap voor hem zijn. Dan zal hij het vertrouwen krijgen waar hij de rest van het seizoen op kan teren", sluit Button af.