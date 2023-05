Coureurs leggen schuld bij kortere DRS-zone voor 'lastige' GP Baku

De Grand Prix van Azerbeidjzan heeft vrijwel altijd voor spanning en sensatie weten te zorgen, maar volgens vele coureurs (en toeschouwers) was de race van afgelopen zondag nogal slaapverwekkend. Na afloop van de vierde Formule 1-race van 2023 deed een handjevol coureurs zijn beklag over de beslissing van de FIA om de DRS-zone bij het start-finishgedeelte in te korten.

De nieuwste generatie Formule 1-auto's, die sinds de start van het 2022-seizoen van de koningsklasse in werking zijn genomen, hebben het kunnen inhalen van tegenstanders makkelijker gemaakt. Naar aanleiding van die data kondigde de FIA bij de start van dit seizoen aan dat het naar alle huidige locaties gaat kijken of het bepaalde DRS-zones eventueel gaat inkorten.

Zo ook was Baku, de Grand Prix van afgelopen weekend, het slachtoffer. De internationale autosportbond besloot vooraf aan het weekend om de DRS-zone bij het start-finishgedeelte met honderd meter korter te maken dan voorgaande jaren. Een slechte beslissing, zo bleek achteraf na de race op zondag.

Onder andere Lewis Hamilton was niet te spreken over de het snijwerk van de FIA: "Ik heb geen flauw idee waarom ze dat hebben gedaan, want we hebben hier met behulp van DRS altijd goed kunnen racen. Maar wanneer je nu de DRS aandeed, was het al te laat."

Volgens McLaren-jongeling Lando Norris hadden de coureurs al bij de vergadering vooraf de racerij hun twijfels over de beslissing van de FIA: "Het was bijna onmogelijk om in te kunnen halen. Vooral met onze rechtelijnsnelheid. Het heeft dan ook niet geholpen dat ze de DRS stukken korter hebben gemaakt."

Zelfs Williams-coureurs Alex Albon en Logan Sargeant, die vanwege de efficiëntie van hun FW45-bolide op de rechte stukken naar het afgelopen weekend uitkeken, concludeerden dat er niet veel meer was dan dat ze konden doen: "Je kan niet veel doen. Je zit vast achter je voorgangers. Het is heel lastig om dichtbij genoeg te kunnen komen om anderen in te kunnen halen. Ik had geen andere keus dan om gewoon in de volgorde te blijven rijden en m'n race te rijden", vertelde Sargeant.

George Russell, teamgenoot van Lewis Hamilton en tevens de voorzitter van de rijdersbond van de F1-coureurs, is verrast dat de FIA haar plannen doorzet om aanpassingen aan de DRS-zones te maken, ondanks het geklaag van de coureurs. "Ze blijven die zones maar verkorten. Wij als coureurs hebben daar nul feedback over mogen geven, en zijn een beetje teleurgesteld dat we hier niet eens van op de hoogte werden gebracht. Volgens mij heeft de FIA niet door dat wij vinden dat het inhalen lastiger is, terwijl zij oude data gebruiken", sluit Russell af.