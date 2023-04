Leclerc reageert op vertrek Mekies: "We begrijpen het allemaal binnen ons team"

Sportief directeur van Ferrari Laurent Mekies vertrekt bij de Scuderia en neemt de rol van teambaas over van Franz Tost bij AlphaTauri. Ferrari-rijder Charles Leclerc raakt niet in paniek van deze ontwikkeling en blijft vertrouwen houden in zijn teambaas Frederic Vasseur dat hij de juiste vervanger zal vinden voor Mekies.

"We hadden een heel goede relatie met Laurent, maar we begrijpen het allemaal", vertelde Leclerc aan de media voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2023.

"Ik denk dat we binnen het team allemaal begrijpen dat deze kans goed is om te grijpen, want het is echt een goede kans voor Laurent. Dus het is zo, maar het team bestaat uit meer dan één persoon en ja, ik heb veel vertrouwen in de toekomst met Fred met wat hij in gedachten heeft."

Sinds Vasseur aan het roer is, zijn er aardig wat personeelswisselingen vanwege onvrede. Deels komt dat ook doordat de CEO van het stijgende paard, Benedetto Vigna, een flinke lepel in de pap heeft met de gang van zaken rondom het F1-team.

Mekies was de rechterhand van Mattia Binotto, de voorganger van Vasseur. Het was onvermijdelijk dat hij op een gegeven moment een deurtje verder zou kijken. De toekomstige job bij het zusterteam van Red Bull was een ideale escape-route.

De Italiaan komt terug op bekend terrein. In het verleden werkte Mekies voor Minardi dat later werd omgedoompt in Scuderia Toro Rosso - nu AlphaTauri.