"Wat doet het weer in Bakoe?"

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De races in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad waren in het verleden zeer chaotisch. Het weer was nog nooit een spelbreker, het is de verwachting dat dit ook deze editie weer het geval is.

Op vrijdag moeten de coureurs direct aan de bak. Ze werken eerst de vrije training af waarna ze later op de dag direct de kwalificatie rijden. De teams zullen zich geen zorgen hoeven maken over mogelijke regenval. Het blijft de hele dag droog en de temperaturen stijgen tot ongeveer 21 graden Celsius. Er zal een matige wind staan, maar het is niet de verwachting dat de coureurs hier veel last van gaan krijgen.

Op zaterdag rijden de coureurs de gloednieuwe Sprint Shootout en de gewone Sprint. Op deze dag krijgen de coureurs te maken met ongeveer dezelfde weersomstandigheden als op de vrijdag. Het wordt wederom ongeveer 23 graden Celsius en ook de zon zal weer veelvuldig gaan schijnen. Er zijn wel wat stapelwolken, maar dit komt vermoedelijk niet tot een bui. Op zondag wordt het ongeveer 26 graden Celsius en dat betekent ook dat de baantemperatuur hoog kan zijn. Er kan een bui ontstaan, maar het is de verwachting dat dit niet boven het circuit gaat gebeuren.