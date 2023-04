Tsunoda hoopvol gestemd voor Azerbeidzjan: "We hebben aantal updates op komst"

Yuki Tsunoda heeft zich niet verveeld in de tussentijd. De AlphaTauri-coureur en teamgenoot van Nyck de Vries was voornamelijk bezig om fit te blijven voor de Grands Prix die nog gaan komen. Met het nieuwe sprintformat voor de boeg kijkt de Japanner met extra plezier vooruit naar Grand Prix van Azerbeidzjan.

"Sinds Australië heb ik het grootste deel van mijn tijd thuis in Italië doorgebracht", begon Tsunoda via de officiële kanalen van zijn renstal. "Met af en toe een uitstapje naar Milaan, waarbij ik me concentreerde op mijn training, dus ik voel me fit en fris, en klaar om weer te gaan racen. Vorige week zat ik weer in de simulator."

Bakoe was de afgelopen twee seizoenen goed gezind voor Tsunoda met een puntenfinish als beloning. "In het verleden presteerde ik redelijk goed in Bakoe, ik kwalificeerde me de afgelopen twee jaar als achtste en eindigde als zevende in 2021, hoewel ik vorig jaar die DRS-storing had toen ik op de zesde plaats reed en op P13 eindigde."

De Japanner denkt dat punten haalbaar moeten zijn in Bakoe, maar weet ook dat het niet altijd garanties biedt voor de toekomst. "Ik heb daar goede herinneringen aan en ik hou van de baan. De afgelopen twee jaar paste onze auto op dat circuit, dus ik hoop dat dat dit jaar weer het geval zal zijn en dat we dit weekend kunnen mikken op punten."

Die hoop is ook gebaseerd met de aanpassingen die de AT04 krijgt. "We hebben een aantal updates op komst, met name voor de aachtervleugel die bij de lage ddownforce-configuratie past voor dit circuit. Tot nu toe hebben we dit jaar wat moeite gehad met de topsnelheid, en voor Bakoe heb je absoluut snelheid in rechte lijn nodig. Dit zou moeten helpen en hopelijk past de pure set-up van de auto bij het circuit van Azerbeidzjan."

De bolide van AlphaTauri valt tegen. Tot dusver heeft Tsunoda een schamel puntje weten te scoren. Toch blijft hij positief. "Ik ga het weekend op mijn gebruikelijke optimistische manier tegemoet en ik kijk er naar uit om na zo'n lange pauze weer in de auto te zitten. Dit wordt ons eerste sprintweekend van het jaar en met het gewijzigde format heb ik er meer zin in dan normaal."

Het sprintweekend betekent voor de coureurs minder tijd om dingen uit te proberen met de wagen. Het werk in de fabriek is daaron van cruciaal belang volgens Tsunoda. "De veranderingen betekenen dat het werk dat we in de simulator hebben gedaan nog belangrijker wordt om minder oefentijd op de baan in te halen. Het zal van vitaal belang zijn om vanaf VT1 een goede auto te hebben."

"Onze laatste simulatorsessie was erg nuttig, te beginnen met een terugblik op Australië om de auto beter te begrijpen en vervolgens te kijken naar de volgende paar races in Bakoe en Miami, aangezien we vanuit Azerbeidzjan rechtstreeks naar Florida gaan", sloot Tsunoda af.