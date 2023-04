Vasseur hoopt 'goede signalen' van Australische GP in Baku terug te zien

Het heeft even geduurd, maar het is weer officieel raceweek. Na een heuse spring break – de laatste Grand Prix dateert al van bijna vier weken geleden – keert het F1-circus terug naar de straten van Baku. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur hoopt een aantal positieve dingen die zijn team vanuit Melbourne mee naar huis nam, in de hoofdstad van Azerbeidzjan terug te zien keren.

De meest recentelijke Formule-1 race – die op het Australische Melbourne Park verreden werd – bleek een lastige voor het team van Ferrari te zijn. Carlos Sainz zag een redelijke vijfde plaats vanwege zijn schuld in de botsing met Fernando Alonso tijdens de herstart in ronde 57 in rook opgaan, terwijl teamgenoot Charles Leclerc al in de eerste ronde van de race in de grindbak terechtkwam, en daar niet meer uit wist te komen.

Ondanks een matig resultaat meent Ferrari-teambaas Frederic Vasseur een aantal goede signalen te hebben gezien. Ook probeert de Franse topman zijn Scuderia op het rechte pad te houden door bij de aankomende race de focus volledig op zichzelf te richten.

"Het zou een fout van ons zijn als we (bij de aankomende race) op de teams van Red Bull, Mercedes of Aston Martin zouden focussen. We moeten het maximale uit onszelf weten te halen, en we moeten alleen de focus op onszelf houden. Ik vind dat we tussen de tweede en de derde race een goede stap hebben gezet", begint Vasseur.

"Bij Melbourne lagen de problemen niet bij de potentie van de auto, maar meer dat wij als team niet het maximale eruit hebben weten te halen. Daar moeten we ons op richten. Baku zal een cruciale (race) voor ons zijn, omdat we daar twee kwalificaties en twee races hebben. Dit betekent dat wij ons als team het nóg beter moeten doen om de meeste potentie uit te auto te kunnen wringen."

Vasseur spreekt hardop uit dat het stratencircuit van Baku een uitdaging voor zijn team zal zijn, en hoopt de positieve stappen vanuit Melbourne in de hoofdstad van Azerbeidzjan terug te zien keren: "Consistentie is zeker iets waar we naar op zoek zijn. Ik denk dat we dat nu bereikt lijken te hebben", doelt de 54-jarige ingenieur op de recentelijke updates aan de SF-23 auto.

"Ik wil dat in Baku bevestigd zien worden, aangezien we dan in een hele andere situatie zitten. Baku kan vanwege de sterke windvlagen nogal een extreem circuit zijn. Dankzij de hoge gebouwen kan in elke bocht de wind compleet anders zijn. Dat zal voor iedereen een goede test zijn. Ik denk dat we bij Melbourne in de goede richting zijn gestapt, en dat hoop ik deze race te zien", sluit Vasseur af.