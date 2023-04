Rosberg onthult reden pensioen: "Bang dat ik te langzaam zou zijn"

Van 2014 tot en met 2020 werd het team van Mercedes elk jaar wereldkampioen in de Formule 1. Alleen in 2016 ging de titel niet naar Lewis Hamilton, hij werd dat jaar verslagen door zijn toenmalige teamgenoot Nico Rosberg. Rosberg stopte daarna direct met racen en deelt nu de reden voor deze beslissing.

Hamilton en Rosberg waren in hun jaren als Mercedes-teamgenoten elkaars grote rivalen. De twee coureurs kruisten de degens en alleen in 2016 ging de titel naar Rosberg. De Duitse coureur was zeer blij, maar gaf een paar dagen later aan dat hij ging stoppen met racen. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel en Rosberg gaf nooit helemaal duidelijk aan waarom hij stopte.

Beter eerder dan te laat

Inmiddels werkt Rosberg als investeerder in duurzame mobiliteitsprojecten en is hij analist voor Sky Sports. Rosberg deelt in gesprek met de Duitse tak van Men's Health waarom hij stopte met racen na het behalen van zijn wereldtitel: "Ik was bang dat ik niet snel genoeg zou zijn als ik door zou gaan. Ik dacht dat er een moment zou komen waarop geen enkel team mij meer wilde hebben. Ik kon beter eerder stoppen dan te laat. Ik wilde zelf de beslissing kunnen maken."

Investeerder

Rosberg geniet vandaag de dag van zijn nieuwe werkzaamheden. Hij is veelvuldig te zien als analist van onder andere Sky Sports en investeert daarnaast ook in duurzame mobiliteitsprojecten. Het geeft hem een nieuwe uitdaging en daar is hij enorm blij mee: "Als wereldkampioen en als coureurs reed ik aan de top rond, met deze projecten start je echter weer onderaan. Dat is heel interessant en leerzaam."