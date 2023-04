Verdachte beroving Robert Doornbos opgepakt

Vorige week werd duidelijk dat oud-coureur Robert Doornbos vorige maand is beroofd van zijn horloge. Doornbos werd bij zijn huis in Amsterdam bestolen door twee mannen die hem tevens aanvielen met knuppels. Inmiddels is duidelijk geworden dat één van de overvallers is opgepakt door de politie.

Doornbos werd beroofd van zijn dure Rolex-horloge. In de nacht van 17 maart op 18 maart werd hij aangevallen toen hij net uit zijn auto was gestapt. Doornbos werd volgens de berichten op zijn hoofd geslagen waarna de overvallers het horloge meenamen. De analist van Ziggo Sport kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar was zich vanzelfsprekend rot geschrokken.

De Telegraaf meldt nu dat één van de verdachten van de zaak al op 31 maart is opgepakt. Door het lopende onderzoek kon dit nieuws niet eerder naar buiten worden gebracht. De verdachte zit momenteel in volledige beperking, hij mag dus alleen maar contact hebben met zijn advocaat. De tweede verdachte van de roofoverval wordt nog gezocht, of het horloge van Doornbos ook al boven water is, is niet duidelijk.