Piquet reageert op Crashgate-ontwikkeling en haalt uit naar Briatore

Enkele weken geleden werd bekend dat Felipe Massa juridische stappen overweegt over het seizoen 2008. De Braziliaan was in dat jaar bijna wereldkampioen, hij werd nipt verslagen door Lewis Hamilton. Massa overweegt stappen vanwege ontwikkelingen in de Crashagte-zaak. Hoofdrolspeler Nelson Piquet junior wijst woest naar zijn toenmalige werkgever Renault.

Piquet moest in de Grand Prix van Singapore in 2008 opzettelijk crashen van zijn team Renault. De zaak kwam een jaar later aan het ligt, maar toenmalig Formule 1-kopstuk Bernie Ecclestone liet recent weten dat hij al veel eerder wist van de rel. Hij besloot niet in te grijpen en dat is dan ook de aanleiding van de mogelijke juridische stappen van Massa.

Teamorder

Piquet voelt zich nog steeds rot over zijn rol in het schandaal. De Braziliaan baalt van de situatie en biedt nogmaals zijn excuses aan. In de podcast Pelas Pistas is hij duidelijk: "Het was nooit mijn bedoeling om Felipe te schaden, zo was het helemaal niet. Het was een teamorder om iemand anders in het team te helpen. Ik droomde van een langere Formule 1-loopbaan en ik werd in Singapore mentaal voor het blok gezet."

Bully

Piquet is vooral kwaad op toenmalig Renault-teambaas Flavio Briatore. Hij stelt dat hij na zijn ontslag als een hond werd behandeld. De Braziliaan is zeer fel over Briatore: "Ik had niemand die mij vergezelde in de Formule 1, ik had niemand anders dan die bully. Hij was altijd aan het klagen en hij zat mij voortdurend achter de vodden. Hij zei de hele tijd dat mijn laatste kans aangebroken was."