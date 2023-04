Rosberg zocht zichzelf na pensioen: "Had mijn identiteit opgegeven"

Nico Rosberg is alweer geruime tijd gestopt als Formule 1-coureur. De Duitser is tegenwoordig analist en hij lijkt zich op zijn gemak te voelen in zijn huidige rol. Rosberg stopte in 2016 met racen en hij leek daar geen spijt van te hebben. Nu geeft het toe dat zijn pensioen hem wel een raar gevoel gaf.

Rosberg veroverde in 2016 de wereldtitel in de Formule 1 na een stevig titelduel met zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Rosberg stopte vlak na het veroveren van zijn titel met racen en dat kwam voor velen als een verrassing. Hij trok zich terug, maar keerde als analist uiteindelijk toch weer terug in de paddock.

Rosberg heeft zich nooit echt uitgesproken over zijn abrupte afscheid van de koningsklasse van de autosport. In gesprek met de Duitse editie van Men's Health spreekt hij zich nu uit: "Op een bepaalde manier gaf ik mijn identiteit op. Alles in mijn leven draaide om racen. Het was een soort schok voor mijn lichaam, ik ging uit het niets naar nul. Ik had mij nooit afgevraagd welke andere passies ik had. Ik leefde altijd gewoon toe naar de volgende race. Ik moest accepteren dat ik weer vanaf nul moest beginnen met mijn leven."