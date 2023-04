'Kvyat maakt singleseater-comeback met Formule E-test'

Daniil Kvyat heeft sinds 2020 geen meter meer gereden in een singleseater-klasse. De Russische coureur reed in dat jaar voor het team van AlphaTauri en was daarna een jaartje de reservecoureur van Alpine. Sindsdien heeft Kvyat een lastige periode achter de rug, maar nu lijkt een singleseater-comeback aanstaande.

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stond Kvyat vorig jaar aan de zijlijn. De coureur had het document van de FIA voor Russische en Belarussische coureurs niet ondertekend. Hierdoor mocht hij niet uitkomen in een kampioenschap van de FIA en reed hij alleen een paar NASCAR-races in de Verenigde Staten. Inmiddels heeft Kvyat het FIA-document wel ondertekend en dit jaar rijdt hij voor het team van Prema in de LMP2-klasse in het WEC.

Volgens The Race is een comeback in de singelseaters aanstaande voor de Russische coureur. Het medium meldt namelijk dat Kvyat een Formule E-rookietest gaat rijden voor het team van NIO 333. Deze test zal later deze maand plaats gaan vinden op het circuit op luchthaven Tempelhof in de Duitse hoofdstad Berlijn. De test vindt vlak na de E-Prix in Berlijn plaats en wordt dus het moment waarmee Kvyat zijn singleseater-loopbaan nieuw leven in kan blazen.