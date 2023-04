Ricciardo: 'Pijlen wijzen naar comeback' op Formule 1-grid

Daniel Ricciardo mag dan geen fulltime Formule 1-coureur meer zijn, maar binnen de muren van de koningsklasse blijft de Australiër nog wel even plakken. Naast zijn terugkomst bij zijn oude thuisbasis van Red Bull als reservecoureur zijnde, laat de achtvoudig Grand Prix-winnaar namelijk weten dat hij naar een terugkomst als fulltime coureur neigt.

De meest recentelijke race op het Australische Melbourne Park stratencircuit was jarenlang de thuisrace van voormalig Max Verstappen-teamgenoot Daniel Ricciardo, maar voor dit seizoen komt die eer aan rookie Oscar Piastri toe. Ricciardo is als reservecoureur van Red Bull wel nog steeds binnen de wereld van de koningsklasse aanwezig, een relaxte rol waar de man uit Perth naar eigen zeggen flink van geniet. Toch lijkt Ricciardo nog steeds flink wat mentale energie aan een terugkomst naar de Formule 1 te spenderen.

Vooraf aan de Grand Prix van Australië heeft Ricciardo namelijk tegenover internationale media laten weten dat een F1-comeback nog steeds in stevig in zijn hoofd zit: "De pijlen wijzen naar een poging om terug op de grid te keren", begint Ricciardo op de eerste dag van het raceweekend. "Tenminste, dat denk ik momenteel. Ik heb mezelf al in scenario's geplaatst waar ik mezelf afvraag 'als je morgen op de grid kunt staan, wat zou je dan anders doen?'

"Om de kans te krijgen om de stap terug te nemen en alles van een afstandje te bekijken, zal denk ik betekenen dat als ik terug naar de Formule 1 kom, ik dan een betere versie van mezelf ben. Een meer volwassen, ervaren en complete coureur."

Toch blijft de Australiër zijn zinnen zetten om, in het geval hij daadwerkelijk weer een fulltime F1-stoeltje heeft, dit alleen bij een topteam te ondernemen. "Ik wil via een topteam terugkomen, en dan met een team waar ik het vertrouwen terug heb. Om terug te keren naar een stoeltje dat misschien maar om een top-tien finish kan vechten, dat zal niet het beste uit mij halen. Ik zie mezelf naar de grid terugkomen, maar niet zonder bepaalde voorwaarden", sluit Ricciardo af.