Button twijfelt aan NASCAR-toekomst: "Nog nooit op een oval gereden"

Jenson Button nam recent deel aan zijn eerste NASCAR-race. De Britse enkelvoudig wereldkampioen reed op het Circuit of the Americas en zal later dit jaar nogmaals achter het stuur van deze bolide kruipen. Een fulltime NASCAR-zitje is mogelijk, maar Button wil daar nog geen grote uitspraken over doen.

Button is na zijn Formule 1-pensioen nooit gestopt met racen. De Brit reed in Japan, op Le Mans en is nu dus actief in de Verenigde Staten. Op COTA maakte hij zijn debuut in de NASCAR en later dit jaar is hij ook nog onderdeel van een speciaal project voor de 24 uur van Le Mans. Daar zal hij namelijk een experimentele NASCAR gaan besturen.

Button genoot van zijn eerste meters in de NASCAR. Aangezien Kevin Harvick na dit seizoen met pensioen gaat, komt er een zitje vrij bij Stewart-Haas Racing. In gesprek met Bob Pockgrass van Fox Sports blijft Button kalm: "Ik maak mijzelf geen illusies. Racen op een oval is een andere tak van sport. Ik heb nog nooit op een oval gereden en ik weet niet of niet ik het kan, het ziet er in ieder geval lastig uit. Je leert die skills als je zes bent. Ik zou het graag proberen, eerst in een test. Laten we maar kijken wat de toekomst brengt."