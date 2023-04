Sergio Perez start achteraan voor de Grand Prix van Australië. De Red Bull-coureur schoot bij bocht vier rechtdoor en kwam vast te zitten in de grindbak. Dat zorgde meteen voor een rode vlag.

Op de boordradio klaagde de Mexicaan over de problemen met de wagen die nog niet waren opgelost. De winnaar van de vorige wedstrijd in Saoedi-Arabië had bij VT3 al wat issues en vergaloppeerde in dezelfde bocht al een paar keer.

"Game over for him!"



Things have gone from bad to worse for Sergio Pérez!馃様



