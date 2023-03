Stroll komt nog niet uit de verf: ''Het was vrij omvoorspelbaar vandaag''

Lance Stroll kende een lastige vrijdag in zijn Aston Martin met hachelijke momenten, mede veroorzaakt door de regenbuien in de tweede vrije training. De Canadees werd tiende en zestiende, terwijl teamgenoot Fernando Alonso in de top vijf eindigde en eerste werd in de verregende VT2. Toch waren er zeker lichtpuntjes voor de coureur die in zijn F1-carriére tot dusver drie podia scoorde.

"Albert Park is een baan waar we allemaal naar uitkijken om te rijden, dus het was goed om er vandaag weer op uit te trekken. De auto voelde goed aan en we gebruikten VT1 om verschillende nieuwe onderdelen te testen, wat ons genoeg data geeft om door te spitten, terwijl we ondertussen blijven leren over de AMR23."

"We hebben tijdens FP2 niet zoveel ronden gemaakt als we hadden gewild vanwege de regen, maar het is iets waar alle teams mee zullen hebben geworsteld, dus ik denk niet dat het ons in het nadeel brengt voor het komende weekend."

Stroll verwacht dat het weer op de zaterdag beter zal zijn, maar wil niet te veel op de zaken vooruit lopen. "Gelukkig lijkt het weer morgen beter te worden, maar het was vrij onvoorspelbaar vandaag, dus je weet maar nooit!"