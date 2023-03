F1-coureurs ondersteunen idee om vrije trainingen te verkorten

F1-CEO Stefano Domenicali opperde recentelijk het idee om de trainingssessies in te korten, omdat het huidig tijdsbestek onnodig is, en het publiek de vrije trainingen niet interessant genoeg vind. Nu blijkt dat het oorspronkelijk bijzonder klinkende idee van Domenicali wel degelijk door een aantal coureurs wordt ondersteund; George Russell, Pierre Gasly en Logan Sargeant staan namelijk achter het plan om de duur van de vrije trainingen te verkorten.

Eerder deze week werd de CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali geciteerd dat hij een voorstander is van het idee om de vrije trainingen in te korten. Bij de persconferentie op de donderdag in Melbourne werden de Formule 1-coureurs gevraagd wat zij over Domenicali's hersenspinsels te zeggen hebben.

"Een enkele sessie is voor iedereen voldoende om z'n auto te klaar te maken", begint Mercedes-coureur George Russell. "Echter is dit natuurlijk wel de koningsklasse van de motorsport, je wil daar niet met een auto (op de grid) staan waarbij er geen kansen zijn om die door te ontwikkelen. Je hebt een zestig-minuten durende sessie om nieuwe dingen te proberen, en jezelf te ontwikkelen en te verbeteren. En als je meteen een sessie hebt waarbij je punten kan scoren en of je op een andere manier voor beloond wordt, dan zal je waarschijnlijk ook minder snel nieuwe dingen uitproberen."

"Des te meer je kan oefenen, des te sneller en comfortabeler je met de auto zal zijn. Naar mijn mening is het niet logisch dat de trainingssessies van de Formule 1 drie keer langer dan de F2 en F3-categorieën zijn. Juist zij zouden degenen moeten zijn die meer tijd krijgen, deels omdat ze minder races hebben en dus minder kunnen oefenen. Maar, om geen vrije training te hebben zou niet goed zijn. Oorspronkelijk had ik het niet zo op de sprintraces, maar nadat we er in de afgelopen twee jaren zes achter de rug hebben, kan ik ze zeker waarderen. Om op de vrijdagen actie te hebben is cruciaal voor ons allen, ook voor de entertainment."

Meerdere coureurs zijn het met Russell eens: "Ik ben het met George eens", vertelt Gasly. "Het is onnodig om drie (trainingssessies) te hebben. Vanuit het perspectief van een coureur is het lekker, je kan de auto perfectioneren zodat je de juiste balans voor dat weekend hebt. Maar over het algemeen zou ik zeggen dat maximaal twee voor ons meer dan genoeg is", meent de Alpine-coureur.

Ook F1-rookie Logan Sargeant is het met eerdergenoemde heren eens. De Amerikaanse debutant komt over vanuit de Formule 2, waarbij de coureurs maar een enkele 45-minuten durende sessie hebben alvorens de kwalificatie begint. Volgens Sargeant is de huidige standaard van de Formule 1 'heel veel, vooral als je het vergelijkt met de Formule 2, waarbij ik al veel eerder risico's moest nemen.' "Als rookie zijnde vind ik het niet erg om er twee of drie te hebben, maar het is niet nodig", sluit Sargeant af.