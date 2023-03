Masi maakt comeback in paddock Australische Grand Prix

Dit weekend staat de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne op het programma. Op het bekende circuit rijden meerdere klassen in het voorprogramma van de Formule 1, zo ook de Australische Supercars. Dat zorgt ervoor dat een oude bekende in de vorm van Michael Masi weer terug is in de paddock.

Voormalig race director Masi moest vertrekken in de naweeën van de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. De Australiër was verantwoordelijk voor de situatie met de Safety Car waardoor Max Verstappen uiteindelijk in de allerlaatste ronde zijn eerste wereldtitel kon grijpen. Masi vertrok in 2022 bij de FIA en is sindsdien één van de kopstukken van de Australische Supercars. Aangezien die klasse in het voorprogramma rijdt, keert Masi eenmalig terug in de paddock. Hij sprak in Melbourne met meerdere Formule 1-coureurs op de persdag.