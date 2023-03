Bottas gaat speciale GP Australië-helm na raceweekend veilen

Voor het aankomende raceweekend in Australië heeft Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas iets bijzonders in gedachten. De Finse coureur, die voor het gemak een halve Australiër genoemd kan worden, gaat voor de Grand Prix op circuit Melbourne Park een speciale racehelm dragen. Deze helm is gemaakt door Aboriginal kunstenaar Ricky Kildea. Hiermee maakt de Finse Formule 1-coureur een bijzonder gebaar aan de lokale inheemse gemeenschappen. Maar, daar blijft het niet bij.

Inmiddels is het wel bekend dat Valtteri Bottas veel liefs heeft voor Australië. Zijn vriendin is afkomstig van het land Down Under, hij heeft een traditioneel Aussie uiterlijk geadopteerd en is in zijn vrije tijd vaak in het diverse land te vinden. Het is dan ook niet verrassend dat de Formule 1-coureur uit Finland een bijzondere actie voor dit weekend op de planning heeft staan.

Aankomende zondag wordt namelijk de Grand Prix van Australië verreden. In een poging om iets goeds voor de lokale traditionele gemeenschappen te doen, heeft Bottas in samenwerking met Aboriginal kunstenaar Ricky Kaldea een speciale racehelm ontworpen.

In toevoeging van dit gebaar weet Twitteraccount @Decalspotters te melden dat Bottas na afloop van de race op Melbourne Park zijn racehelm zal gaan veilen, waarbij de gehele opbrengst aan twee lokale projecten wordt gedoneerd, die beiden de lokale inheemse gemeenschappen ondersteunen.