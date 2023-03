Nike houdt merknaam kledinglijn Verstappen tegen

Max Verstappen is momenteel wederom oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is zeer populair en daar probeert men dan ook gebruik van te maken. Het kamp Verstappen wilde dan ook een merknaam registeren, maar kledingmerk Nike stak daar een stokje voor.

Het kamp Verstappen wilde namelijk de merknaam 'Max 1' vastleggen bij de zogenaamde Benelux Office for Intellectual Property (BOIP). Deze registratie werd eind 2021 vastgelegd, maar in februari 2022 wilde het betekende kledingmerk Nike er een stokje voor steken. Nike was namelijk van mening dat de naam 'Max 1' veel lijkt op de Nike-merknaam 'Air Max'.

De BOIP boog zich over de zaak en kwam vorige maand met een uitspraak, zo is nu bekend geworden. Men heeft namelijk Nike gelijk gegeven in deze zaak. Volgens de BOIP is het namelijk zo dat het gebruiken van de term 'Max' voor de nodige verwarring kan zorgen. In de zogenaamde klasse 25 is de inschrijving niet goedgekeurd, in de klassen 35 en 41 is het echer wel goed gekomen. Daarnaast is ook besloten dat team Verstappen 1045 euro aan Nike moet betalen voor de gemaakte proceskosten.