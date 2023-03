Atlantic City geeft goedkeuring voor bouw circuit dat F1-race mogelijkheid maakt

Een verlaten vliegveld nabij de gokstad Atlantic City zal getransformeerd worden naar een nieuwe omgeving, waar onder andere een circuit zal worden gebouwd dat naar verluidt ook de capaciteiten zal hebben om een Formule 1-race te organiseren. Zal de koningsklasse in de toekomst dan eindelijk maar toch een Grand Prix in de Amerikaanse staat New Jersey gaan afwerken?

Al vele jaren flirt de Amerikaanse staat New Jersey met de Formule 1 voor het organiseren van een Grand Prix. In 2013 zou er destijds al een Formule 1-race worden gehouden, maar die werd later geannuleerd. Met de transformatie van Bader Park wil de lokale gemeenteraad een geheel nieuwe omgeving creëren door naast een circuit te bouwen dat naar verluidt aan alle eisen van de Formule 1 kan voldoen, ook woon- en winkelgelegenheden aan te leggen.

Volgens de berichten zou de burgemeester van Atlantic City Marty Small senior afgelopen weekend zijn goedkeuring voor het ambitieuze plan hebben gegeven, dat naar verluidt zo’n 3 miljard dollar zou gaan kosten. Het project zal zo’n zes tot negen jaar duren voordat het compleet opgeleverd zal worden.

Dit seizoen heeft de Verenigde Staten maar liefst drie Grands Prix in eigen land. Naast de Miami- en Texas Grand Prix zal later dit seizoen ook de Las Vegas Grand Prix verreden worden.