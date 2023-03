Verdwijnt Monza van de kalender na 2024?

Verdwijnt Monza van de F1-kalender? Het is de afgelopen decennia wel vaker geroepen, maar keer op keer werd de Grand Prix op de heilige autosportgrond van de ondergang gered. Toch bestaat er de kans dat The Temple of Speed na 2024 niet terugkeert door moordende concurrentie en oplopende kosten.

Veel andere landen en steden staan te popelen om een F1-wedstrijd te mogen hosten. De ene locatie nog moderner en mooier als de ander. Angelo Sticchi Damiani, voorzitter van de Automobile Club d'Italia, stelt dat Monza moet mee moet gaan met de tijd en de hoge standaarden die de koningsklasse met zich mee brengt. Om deze missie te voltooien, is geld hard nodig en zonder financiële injectie kan het weleens het doek vallen voor de legendarische wedstrijd. "Het circuit van Monza moet evolueren, veranderen en bij de tijd blijven", zei hij op de presentatieavond van het circuit voor het komende seizoen. "Maar hierin kunnen we niet alleen gelaten worden."

De voorzitter merkt dat Monza niet onaantastbaar is ondanks de historie en de populariteit onder veel fans uit Italië en andere landen. Formule 1 kijkt steeds meer buiten de grenzen van het Europese continent. ''Er komen aanvragen uit Amerika, Azië en nu ook Afrika."

De Italianen hebben fors geld uitgegeven om Monza te moderniseren, maar ook dat eiste haar tol. "We hebben € 44 miljoen geïnvesteerd en vorig jaar, dat erg goed ging, verloren we nog steeds geld, omdat de Autodromo zeer hoge bedrijfskosten heeft, ongeacht de Grand Prix."

Naast de jacht op een kapitaalinjectie, heeft de organisatie ook de handen vol aan andere zaken. Zo wordt er keihard gewerkt aan de infrastructuur. "Ondertussen moeten we ons concentreren op de eerste geplande werken voor de komende maanden. Vier projecten, waarvan twee definitief, met asfalt en metro's."

“Het project om het asfalt van het spoor opnieuw te asfalteren, terwijl we binnenkort het laatste project van de metro's zullen opstarten, zijn noodzakelijk en onmisbaar omdat we in de stroom van het publiek geen gedrang tussen voetgangers en auto's kunnen hebben. We verwachten een snelle goedkeuring om door te gaan met de aanbesteding."

Met de aanpassingen hoopt de voorzitter een wit voetje te halen bij de grote bazen van de koningsklasse. "Wat we Stefano Domenicali en de F1 moeten laten zien, is dat we serieus en concreet te werk gaan. We hebben gedaan wat we moesten doen, nu gaat de rest volledig volgens procedures.”

Op dit moment zijn twee Grand Prix' in Italië. Behalve Monza, heeft Imola ook een plekje verworven op de F1-kalender. Damiani verwacht dat daar verandering in komt. Volgens de voorzitter was het al een mirakel om Monza en Imola te behouden. "We hebben een wonder verricht om tot 2025 twee races te hebben, je moet erg optimistisch zijn om te denken dat het na die datum zal blijven'', sloot Damiani af.