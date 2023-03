AlphaTauri-teambaas: ''Als De Vries een goede auto heeft zal hij er staan''

Nyck de Vries is ondanks zijn schat aan ervaring in de autosport een new kid on the block in de koningsklasse. De Nederlander moet volgens zijn teambaas bij AlphaTauri Franz Tost nog veel leren, maar hij gelooft dat de voormalig wereldkampioen Formule E met goed materiaal kan laten zien wat zijn pupil waard is.

"Nyck leert nog steeds," zei de Oostenrijkse teamchef over zijn nieuwe aanwinst bij het team. ''Wat we de coureurs moeten bieden, is een snelle auto en dan zullen ze er staan. Nyck zal beter worden. Als hij een goede wagen heeft, dan zal hij er staan.''

Tost vervolgt: 'Weet je, als je een jonge coureur bent, een nieuwkomer in de Formule 1, dan is het nog moeilijker als de auto voor problemen zorgt. Met een competitieve auto is het makkelijker om goede prestaties te laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat Nyck zijn prestaties zal verbeteren en dat hij goede races zal laten zien.”

Niet alleen over De Vries is Tost te spreken, maar ook over vaste waarde Yuki Tsunoda. De Japanner maakt sinds 2021 deel uit van de Italiaanse renstal. "Hij heeft een grote stap voorwaarts gemaakt. Niet alleen van de rijdende kant. Ook vanuit de technische kant. Zijn technische feedback is erg goed en ik moet zeggen dat zijn race in Bahrein competitief was. Ik denk dat hij het meeste uit de auto heeft gehaald.''

“Yuki en Nyck zijn allebei rijders van hoog niveau; beiden hebben in het verleden laten zien dat ze races kunnen winnen, dat ze kampioenschappen kunnen winnen. Het is aan het team om hen een competitieve auto te bezorgen.''