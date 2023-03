Stella blijft rustig over naderende updates: "Dan hebben we nog een update nodig"

Het team van McLaren is na twee Grand Prix-weekenden nog volledig puntloos. De Britse renstal kende de nodige pech en coureurs Oscar Piastri en Lando Norris liepen tegen meerdere problemen aan. Voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix heeft McLaren al een updatepakket aangekondigd, de verwachtingen worden echter getemperd.

McLaren oogde langzaam tijdens de wintertest en in Bahrein zakte het team dan ook door het ijs. Beide coureurs kampten met problemen en in Saoedi-Arabië had het team botte pech. Piastri startte in de top tien en had een goede kans op punten, in de eerste ronde beschadigde hij echter zijn voorvleugel. Norris reed vervolgens over de debri van Piastri heen waardoor ook zijn voorvleugel schade op liep.

Bij McLaren maakt men zich niet al te veel zorgen, maar wordt er in Azerbeidzjan wel een nieuwe update geïntroduceerd. Teambaas Andrea Stella laat aan Motorsport.com weten dat men er niet te veel van moet verwachten: "Wat betreft die update voor Bakoe: we hebben de cijfers bekeken en het zag er veelbelovend uit. Hopelijk helpt het ons naar de vijfde plek. Het is nog niet goed genoeg om ons doel te bereiken, dat is immers het derde team worden. Dan hebben we na Bakoe nog een paar updates nodig, daar werken we nu aan."