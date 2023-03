'Porsche zet streep door Formule 1-plannen voor 2026'

Nadat het vorig jaar flink met het Formule 1-team van Red Bull voor een samenwerking binnen de koningsklasse flirtte en het vervolgens niet goed uitpakte, lijkt Porsche nu definitief een streep te hebben gezet door haar plannen om vanaf 2026 in de Formule 1 aanwezig te zijn.

Bijna zou de Formule 1 in navolging van Audi er misschien nóg een nieuw Duits team erbij hebben. Vorig jaar hing het in de lucht dat het prestigieuze automerk Porsche een weg binnen de Formule 1 aan het zoeken was, en dat het bestaande team Red Bull een potentiële partner zou kunnen zijn. Later werk bekend dat deze deal niet zou doorgaan, wat betekende dat het merk een andere manier zou moeten gaan vinden. Nu lijkt het erop dat deze plannen definitief de prullenbak in zijn gegaan.

Porsche en Red Bull waren al langere tijd met elkaar in conclaaf om vanaf 2026 een samenwerking aan te gaan, het jaar waarin er nieuwe motorregelementen klaar staan. Deze potentiële deal werd uiteindelijk geannuleerd, omdat de top van het Formule 1-team niet positief tegen het plan van Porsche overstond om een meerderheidsbelang in Red Bull te nemen.

Porsche, onderdeel van automobielgigant Volkswagen Group, zag oktober vorig jaar haar grote broer Audi plannen bevestigen om vanaf 2026 met het Formule 1-team van Sauber in zee te gaan. Sindsdien heeft Porsche het nog elders geprobeerd om een weg binnen de koningsklasse te vinden, maar dit is helaas niet gelukt.

Nu is via het autosportplatform The Race naar buiten gebracht dat Porsche definitief een streep door haar plannen heeft gezet om vanaf 2026 haar intrede binnen de Formule 1-wereld te maken. De top van het automerk ziet momenteel geen kansen voor zich, waardoor het heeft besloten om zich te focussen op deelnames aan raceprogramma’s zoals onder andere de 24 uur van Le Mans en de Formule E. Met de gestaag groeiende populariteit van de sport denken velen dat Porsche een oogje op de Formule 1 zal gaan houden, en dat het hoopt op een toekomstige deelname aan de koningsklasse.