"Alonso voegt zich na Saudische GP bij bijzonder rijtje Formule 1-coureurs."

Fysiek stond hij op het erepodium, kort na de wedstrijd verloor-ie 'm achter de groene tafel - maar uiteindelijk werd de straf teruggedraaid en is Fernando Alonso als derde geklasseerd bij de zondag verreden Grand Prix van Saudi-Arabië. Het podiumbezoek van Alonso was een bijzondere: niet alleen omdat het reeds tien jaar geleden was dat hij voor het laatst in twee opeenvolgende races een bokaal scoorde, maar ook vanwege het aantal.

Alonso behaalde op het Jeddah Corniche Street Circuit namelijk precies het honderdste podium uit zijn Formule 1-loopbaan. Dit honderdste bezoek aan het ereschavot viel bijna exact twintig jaren na het eerste: op zondag 23 maart 2003 mocht Alonso voor de eerste keer een Formule 1-trofee ophalen, nadat hij de Grand Prix van Maleisië achter Kimi Räikkönen en Rubens Barrichello als derde had besloten.

In het rijke verleden van de Formule 1 zijn er slechts een handjevol coureurs geweest die honderd of meer podiumplaatsen wisten te scoren. De eerste rijder die tot dat aantal reikte was viervoudig wereldkampioen Alain Prost. De Fransman boekte dankzij een zege in zijn thuisrace in het jaar 1993 zijn honderdste podiumplaats, een aantal waar zijn eeuwige rivaal Ayrton Senna overigens nooit tot wist te reiken. Na Prost volgden in chronologische volgorde Michael Schumacher (Interlagos 2002), Lewis Hamilton (Suzuka 2016), Sebastian Vettel (Melbourne 2018) en de eerdergenoemde Räikkonen (Monza 2018).

Voor Alonso markeert diens honderdste podiumfinish trouwens ook de eerste keer sinds de zomer van 2013 dat hij tweemaal achtereenvolgens naar het ereschavot mag. In zowel de Italiaanse als de Singaporese Grands Prix van dat jaar finishte de Spanjaard op het podium. Singapore was zelfs de derde keer op rij, omdat hij voorafgaand aan de Italiaanse GP ook al in België bij de beste drie was geëindigd. Die reeks kan Alonso dus bij de volgende Grand Prix in Australië al evenaren. Alonso's persoonlijke recordaantal podiumfinishes op rij bedraagt vijftien. Vanaf de Turkse Grand Prix van 2005 tot en met de Canadese Grand Prix van 2006, jaren waarin hij beide wereldtitels veroverde, stond de man uit Oviedo onafgebroken op het podium.

Om Hamilton nog te achterhalen zal Alonso zijn Formule 1-verblijf met ettelijke jaren moeten verlengen. Hamilton heeft na zijn laatste podiumplaats - de tweede plek op Interlagos bij de Braziliaanse Grand Prix van een paar maanden geleden - reeds 191 podiumfinishes gescoord.

De 100-podiumplaatsen club:

1. Lewis Hamilton, 191

2. Michael Schumacher, 155

3. Sebastian Vettel, 122

4. Alain Prost, 106

5. Kimi Räikkönen, 103

6. Fernando Alonso, 100