Vasseur is duidelijk: "Potentie is goed, maar in vergelijking met Red Bull niet goed genoeg"

In navolging van de Bahrein Grand Prix was ook het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit een Red Bull-feestje. Na een tweede achtereenvolgende 1-2 finish voor de Oostenrijkse renstal lijkt het team met gemak naar opnieuw een succesvol Formule 1-seizoen te rijden, terwijl concurrent Ferrari in moeilijkheden verkeert. Diens teambaas Frederic Vasseur meent dat zijn team veranderingen moet doorvoeren.

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden een niet al te beste zondag in Jeddah. Met respectievelijk een zesde en zevende eindstek is het niet onlogisch dat er ontevredenheid binnen de Scuderia heerst. Met de kersverse teambaas Frederic Vasseur aan het roer, hoopt Ferrari uiteindelijk weer richting een glorieus Formule 1-tijdperk te kunnen gaan werken. Momenteel moet dat moment nog op zich gaan wachten, en Vasseur laat weten dat er nu beslissingen gemaakt moeten worden.

Op de kwestie wat de Fransman als eerst aan zijn ingenieurs zou vragen, antwoordt hij: "Dat we onszelf niet voor de gek moeten houden. In dit soort situaties is het van groot belang dat we weten waar we wel of niet goed in zijn. Maar laten we onszelf niet voor de gek houden."

"We moeten veranderingen maken. Met alleen woorden lossen we het niet op, want op deze manier zijn we niet snel genoeg. Voor mij is het beeld helder. De auto heeft veel potentie, maar niet genoeg in vergelijking met Red Bull. We weten niet elke keer het maximale uit de auto te halen."

Ondanks een teleurstellend resultaat voor Vasseur, laat hij weten dat een goede analyse van het raceweekend altijd voorop stat. "Tijdens de kwalificatie waren we één tiende langzamer, zij (Aston Martin en Mercedes) drie en vier tienden denk ik. Op dat vlak zijn we in de juiste richting. Aan de kant van de potentieontgrendeling hebben we een goede stap gemaakt. Het probleem is dat we niet die maximale potentie er het gehele weekend uit kunnen halen", vat Vasseur samen.