Bottas gaat bij Adelaide Motorsportfestival demorun in Australische supercar uitvoeren

Na afloop van de Grand Prix van Saudi-Arabië zullen veel Formule 1-coureurs even een weekje op adem komen. Voor Valtteri Bottas geldt dit echter niet, aangezien de Alfa Romeo-coureur op het Adelaide Motorsportfestival een aantal demoruns gaat vertonen. Eerder was al bekend dat de Fin achter een klassieke Alfa Romeo GTV Group A racewagen gaat stappen; inmiddels is bekend dat de tienvoudig Grand Prix-winnaar ook in de uitdagende Commodore VF gaat rijden, de auto die in 2016 de Bathurst 1000 heeft gewonnen.

Valtteri Bottas lijkt goed op weg te zijn om in de toekomst tot Australisch ereburger benoemd te worden. De 33-jarige man uit het Finse plaatsje Nastola is naast het hebben van een Australische vriendin én uiterlijk tijdens de afgelopen winterstop geregeld in het land down under te vinden; volgende week doet de Formule 1-coureur er nog een schepje bovenop.

Tijdens het grootse Adelaide Motorsportfestival zal Bottas namelijk een aantal demoruns gaan uitvoeren. Eerder kondigde de Fin via zijn social media al aan dat hij in de klassieke Alfa GTV Group A Touring Car zal gaan rijden, waarbij hij in het filmpje eraan toevoegde dat hij graag in een Australische supercar zou willen gaan rijden, mocht die kans zich gaan voordoen.

De organisatoren hebben naar zijn verzoek (hint) geluisterd, want inmiddels is bekend dat Bottas ook achter het stuur van de Commodore VF gaat rijden, de supercar die in 2016 de prestigieuze Bathurst 1000 heeft gewonnen. De langeafstandsrace op het legendarische Mount Panorama Circuit werd toentertijd door coureurs Will Davison en Jonathon Webb gewonnen. Voor het evenement in Adelaide wordt het stof van de auto geveegd zodat Bottas in vol ornaat een demorun kan gaan doen.