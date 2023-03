FIA wil voorafgaand aan GP Australië duidelijkheid over pitstopreglementen

Na de controversiële straf van Fernando Alonso afgelopen zondag bij de Grand Prix van Saudi-Arabië wil de FIA later deze week haar regelementenboek gaan herzien. De tweevoudig wereldkampioen kwam tijdens een safety car de pitstraat in gereden om naast het verwisselen van zijn banden ook de tijdsstraf van vijf seconden in te lossen. Zijn Aston Martin-monteurs zouden echter te vroeg weer verder met de pitstopprocedure gegaan zijn, waardoor de coureur daaropvolgend een straf van tien seconden kreeg. Deze straf bleek achteraf onjuist, waardoor Alonso zijn derde positie uiteindelijk wist te behouden.

Fernando Alonso begon afgelopen zondag op het Jeddah Corniche Circuit op de tweede plaats achter Red Bull-coureur Sergio Pérez. De Aston Martin-coureur pakte poleman Pérez al bij de start, maar kreeg later via de boordradio te horen dat hij onjuist op zijn startpositie stond. Hierdoor kreeg Alonso een penalty van vijf seconden op zijn bord, die hij tijdens een safety car wilde inlossen. Volgens de FIA was de straf echter niet goed afgewerkt omdat de krik te vroeg in contact met de auto kwam, waardoor de coureur vervolgens een tien seconden straf zou moeten incasseren en zijn podiumplaats verloor. Althans, voor even dan.

Later die avond kwam de FIA op haar eerdere beslissing terug, waardoor Alonso’s honderdste Formule 1-podium alsnog een feit was. Naar aanleiding van de controversiële situatie rondom Alonso’s pitstop heeft de autosportbond naar buiten gebracht dat het later deze week tijdens een vergadering haar regels gaat inzien. Na dit samenkomen wil de FIA dan ook duidelijkheid over haar regels geven, zodat alle Formule 1-teams vóór de Grand Prix van Australië helder hebben wat wel of niet toegestaan is.

Volgens de FIA is de keuze om de situatie op deze manier aan te pakken deel van haar missie om de sport op een zo 'eerlijk en transparant mogelijke manier te reguleren', meldt de bond in haar statement.