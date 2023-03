De Vries na tweede P14 op rij: "Waren fases dat ik niet sterk genoeg was"

Nyck de Vries werd voor ds tweede maal op rij veertiende in een F1-wedstrijd, maar tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het snelle en spectaculaire stratencircuit in Jeddah reed de AlphaTauri-coureur zich meer in the picture. De Nederlander hield echter gemengde gevoelens over aan zijn derde F1-race ooit.

"Ik vond dat ik niet voldoende kon aanvallen", begon De Vries voor de microfoon van ViaPlay. "Op zich was de snelheid niet slecht, maar kon niet snel genoeg posities pakken en dan zit je in vuile lucht."

De Vries zat in het begin vast achter anderen. De AlphaTauri-coureur kwam vaart te kort op de rechte stukken om een goede aanval te plaatsen. "Het is zo moeilijk om het momentum te pakken en Williams en Haas hebben een hele goede rechtelijnsnelheid. Dan is het extreem moeilijk om er voorbij te komen."

De Vries was ook niet tevreden over zijn periode na de eerste en enige neutralisatie aan het begin. "Na de Safety Car stonden we op de harde band en mijn warm-up was gewoon te langzaam en verloor dus tijd in de eerste paar rondes van de stint en dat is mij duur komen te staan om er voorbij te komen."

De Nederlander vervolgt: "De laatste tien tot dertien ronden toen ik vrij baan had om het gat naar Zhou te dichten vond ik dat de pace sterk was. Maar als je dan binnen 1.5 seconden komt, loop je tegen een muur op."

Conclusie volgens De Vries na zijn tweede vuurdoop in de AlphaTauri? "Weer een race uitgereden en weer veel geleerd, maar ik moet wel iets meer kunnen aanvallen."

De Vries zorgde wel voor een van de mooiste inhaalactie tijdens de Grand Prix. De Nederlander verraste Logan Sargeant in de laatste bocht naar start en finish en zette zijn AlphaTauri brutaal naast die van zijn opponent.

De Vries begon te glimlachen toen er werd gevraagd naar dit moment. "Zoals ik al zei, is hun rechtelijnsnelheid met DRS zes kilometer, als ik het goed heb, sneller dan ons en dan moet ik diep remmen en gelukkig gaf hij mij de ruimte."

"Het is zo'n brede bocht, dus dat gaf een vertekend beeld. Dus, ik was wel doortastend. Ik wou niet dat hij er weer onder door kon steken en moest hem dus in het midden van de bocht treffen."

Na het prachtige inhaalwerk reed De Vries op P14, maar kon Guanyu Zhou niet meer bedreigen. Voor de tweede keer nummer veertien als resultaat. Toch hoopt de Nederlander dat het niet vaker gebeurt. "Ik hoop het niet. Het was de tweede wedstrijd van het seizoen. Het was een warme wedstrijd. Ik ben benieuwd naar Melbourne."

Ondanks verbeterpunten zag De Vries genoeg aanknopingspunten. "Het gevoel is dat ik continu kleine stapjes maak, progressie maak. Het hele weekend tot aan de kwalificatie was het een stapje beter dan Bahrein. En op zich qua racesnelheid had ik het gevoel dat ik iets meer kon dan in Bahrein. Alleen waren er ook fases dat ik niet sterk genoeg was."