Verstappen verwacht geen inhaalrace: "Valt tegen hoeveel je kan pushen"

Max Verstappen kende gisteren een zeer teleurstellende kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was de topfavoriet voor de pole position, maar door problemen met de aandrijfas kwam hij niet verder dan de vijftiende plaats. Verstappen verwacht echter geen reusachtige inhaalrace.

Het was duidelijk dat Verstappen baalde na afloop van zijn korte kwalificatie. De Nederlander had op meer gehoopt, maar toonde zich ondanks zijn teleurstelling een zeer waardige verliezer. De snelheid van de Red Bull is immers zeer goed en velen houden dan ook rekening met een zege van Verstappen. Hij heeft in het verleden immers al vaker aangetoond dat een goede inhaalrace in huis heeft.

Eén van Verstappens spectaculairste inhaalraces was de Belgische Grand Prix van vorig jaar. Op Spa reed hij toen vanaf de veertiende plek naar de zege. Aan de internationale media laat hij weten dat hij in Jeddah geen wonderen verwacht: "Ik zag in de longruns dat iedereen op deze baan zijn pace managet omdat de banden niet veel harder kunnen. Het valt dus wel tegen hoeveel je kan gaan pushen. In Spa kon je meer pushen op je banden voordat deze op waren. Hier zit het allemaal wat dichter bij elkaar."