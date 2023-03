Verstappen en De Vries naar TV Pen voorafgaand Saoedische Grand Prix

Vandaag wordt in Jeddah het Saoedische Grand Prix-weekend afgetrapt met de gebruikelijke mediadag. Dit betekent dat de heren coureurs en de teambazen weer moeten aanschuiven in de perszaal. Opvallend genoeg hoeven Max Verstappen en Nyck de Vries niet op de bank in de perszaal te verschijnen.

De Nederlandse coureurs worden door de FIA namelijk naar de TV Pen gestuurd. AlphaTauri-coureur De Vries moet om 17:30 lokale tijd voor de camera's verschijnen in het gezelschap van Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Logan Sargeant. Verstappen meldt zich 35 minuten laten samen met Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Charles Lecerc en Mercedes-coureur George Russell.

In de perszaal schuiven om 17:30 eerst Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Lando Norris en Alexander Albon aan. De tweede perssessie bestaat uit Esteban Ocon, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton en Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Op de vrijdag is het de beurt aan de teambazen en nemen Alessandro Alunni Bravi, Franz Tost, Toto Wolff en James Vowles plaats op de bank. Het wordt dus een weerzien tussen Williams-teambaas Vowles en zijn voormalige baas Wolff.