De Vries hoopvol over Jeddah: “Bahrein vormde uitzondering op de regel”

Het eerste Formule 1-raceweekend waarvan Nyck de Vries ruim van tevoren wist dat hij eraan zou deelnemen, verliep niet helemaal zoals gehoopt. De 28-jarige Nederlander moest kortgeleden in Bahrein vanaf de laatste startrij genoegen nemen met een vijftiende plaats aan de eindstreep. Desondanks vermoedt de kleine Nederlander dat werkgever AlphaTauri tijdens het komende raceweekend beter voor de dag kan komen.

Na een weekend ploeteren in de verzengende hitte van de Bahreinse woestijn, mogen De Vries en zijn AlphaTauri-collega Yuki Tsunoda komende zondag een gooi naar de punten doen op het stratencircuit van Jeddah Corniche. Ondanks het mindere resultaat van twee weekenden terug is De Vries hoopvol gestemd over zijn kansen. Het circuit in Saudi-Arabië heeft namelijk andere kenmerken dan het asfaltlint van Sakhir.

“Ik denk dat we niet kunnen verhullen dat we qua prestaties nog niet zijn waar we zouden willen”, erkent de enkelvoudig Formule E-wereldkampioen. “Er is voornamelijk winst te behalen in bochten met een lage snelheid. Aangezien Bahrein er daarvan behoorlijk wat heeft, hopen wij dat de baan in Saudi-Arabië ons beter is gezind.”

“Het vechten voor de puntenplaatsen is een zware strijd, omdat het middenveld extreem krap is en de vier topteams vooraan normaliter de eerste acht plaatsen verdelen. Het is een uitdaging om punten te scoren, maar we moeten ervoor zorgen dat we er staan als kansen zich voordoen. In Bahrein speelde bandenslijtage bovendien een grote factor, maar ik vermoed dat Sakhir een uitzondering op de regel vormt. Dat asfalt is waarschijnlijk het oudste van de complete Formule 1-kalender, dus zal het slijtagetechnisch in Saudi-Arabië een heel ander verhaal zijn.”

AlphaTauri vormt samen met McLaren en Haas het trio Formule 1-teams dat na het openingsweekend in Bahrein nog op nul WK-punten is blijven steken.