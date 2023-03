AlphaTauri sluit bijzondere deal met fietsenleverancier

Veel Formule 1-coureurs verkennen het circuit voorafgaand een Grand Prix-weekend op de fiets. Het levert vaak leuke plaatjes op en de coureurs vermaken zich dan ook op de fiets. Het team van AlphaTauri heeft hier op geanticipeerd en men heeft een officiële fietsenpartner toegevoegd aan de sponsorlijst.

AlphaTauri laat namelijk weten dat ze een deal hebben gesloten met het Italiaanse bedrijf Basso Bikes. Het fietsenbedrijf heeft voor de Italiaanse zusterploeg van Red Bull Racing een speciale fiets ontworpen waarmee de coureurs en teammedewerkers zich zullen verplaatsen. Het team maakte de deal bekend doormiddel van een soort ronkende video die werd gedeeld op sociale media.

gearing up with Basso Bikes for 2023! 馃憡



can't wait to see this bike on track! 馃槏 tap below to find out more! 馃憞