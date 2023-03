Marko verwacht geen saai jaar: "Zou ik helemaal niet erg vinden"

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend ijzersterk in de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden het team een 1-2tje en de concurrentie schrok zich een hoedje. Men verwacht dat Red Bull het seizoen gaat domineren, maar Helmut Marko ziet dat toch iets anders.

Red Bull Racing maakte veel indruk op de gehele racewereld tijdens de Grand Prix van Bahrein. Verstappen en Perez reden weg bij de concurrentie en de voorsprong op de rest van de teams en coureurs was enorm. Nummer drie Fernando Alonso kwam bijvoorbeeld ver achter de Red Bulls over de finish. Veel van de concurrerende renstallen vrezen dat Red Bull dit jaar niet meer te verslaan is.

Wereldkampioenschap

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich echter amper zorgen. De Oostenrijkse adviseur kon er wel om lachen dat bijvoorbeeld George Russell denkt dat Red Bull alle races kan winnen. In gesprek met Motorsport.com spreekt Marko zich erover uit: "Ik heb geen flauw idee hoeveel races we dit seizoen kunnen gaan winnen. Uiteindelijk draait het echter maar om één ding: het wereldkampioenschap winnen."

Saai jaar

Ondanks dat Helmut Marko het niet eens is met de beweringen van bijvoorbeeld Russell, hoopt hij vanzelfsprekend wel op een seizoen vol met dominantie. Marko: "Ik zou het echt helemaal niet erg vinden als het een saai jaar gaat worden. Ik geloof echter niet dat het een saai seizoen gaat worden. Dit is zelfs nog maar race één, het was ook nog een heel erg specifieke race. De concurrentie zit trouwens ook niet stil."