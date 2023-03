Verstappen denkt na over zijn toekomst: "Er is meer in het leven dan de Formule 1"

Max Verstappen kent momenteel ontzettend succesvolle jaren binnen de Formule 1. Na twee opeenvolgende wereldtitels behaald te hebben, heeft de Nederlander voor 2023 al een goede stap gezet door de eerste Grand Prix van het seizoen op dominante wijze te winnen. Ondanks dat de Red Bull-coureur zeer druk bezig met het Formule 1-racen is, denkt hij nu al uitgebreid na over hoe zijn toekomst er precies uit gaat zien. Met, of zonder de sport in de buurt.

Of Max Verstappen zijn uiterst succesvolle reeks ook in 2023 gaat voortzetten, blijft nog afwachten. Vooralsnog lijkt de combinatie van de Red Bull-coureur in zijn RB19-auto te sterk voor de concurrentie, waardoor vele Formule 1-fans hem ook voor dit jaar als de ultieme titelfavoriet zien.

Terwijl Verstappen inmiddels weer druk bezig aan wat alweer zijn negende volwaardige Formule 1-seizoen is, kijkt hij in gesprek met het Britse mediaplatform Evening Standard alvast op de zaken vooruit. De Limburger meent dat hij zich met het racen zal bezig wil blijven houden, al is het nog maar de vraag voor hoe lang dat nog in de koningsklasse zal zijn.

"Er is meer in het leven dan de Formule 1", begint Verstappen. "Mijn huidige contract loopt tot 2028 en daarna zullen we wel zien. Ik heb in ieder geval al heel wat plannen klaar liggen. Ik weet wat ik wil doen en met de tijd zullen deze nog duidelijker voor mij worden. Ik wil niet mijn beste fysieke jaren in alleen de Formule 1-wereld spenderen. Er komen steeds meer races bij, dat zou teveel gaan kosten."

"Ik ben erg bevoorrecht om een Formule 1-auto te mogen racen en dat ik over het algemeen kan doen wat ik wil. Maar op een bepaald punt maakt dat allemaal niet meer uit. Het gaat ook om kwaliteit van leven. Ik zal op een bepaald punt komen dat ik het (de Formule 1) niet meer waard vind. Ik hou nog steeds van wat ik doe, maar ik me dit niet als 40-jarige nog doen. Ik zal minder races willen doen en meer tijd thuis spenderen. Ik wil dan gewoon mijn leven leiden want dit vergt veel van je", concludeert Verstappen.