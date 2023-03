Wolff in zak en as: "Niets positief, Red Bull van een andere planeet"

Het team van Mercedes kende een Grand Prix om snel te vergeten in Bahrein. De Duitse renstal wilde mee gaan strijden om de podiumplekken, maar ze waren slechts het vierde team achter Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. Teambaas Toto Wolff was dan ook allesbehalve tevreden met het resultaat.

Mercedes begon de Grand Prix vol goede moed en Lewis Hamilton durfde het zelfs aan om aan te geven dat hij Red Bull wilde uitdagen. Tijdens de race in Bahrein werd dat op geen enkel moment een mogelijkheid. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell verloren hun duels en werden vrij simpel aan de kant gezet door de ontketende Fernando Alonso.

Hamilton en Russell kwamen als vijfde en zevende over de streep en dat zorgde voor bedrukte gezichten in de pitbox van Mercedes. Het was niet het resultaat waar men op hoopte en na afloop stak teambaas Toto Wolff dat niet onder stoelen of banken. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Er is helemaal niets positiefs wat we kunnen meenemen van deze race. We komen echt snelheid tekort. De coureurs moesten pushen, maar daarmee deden ze de banden echt pijn. Red Bull bevindt zich op een andere planeet, Aston Martin komt daarna. Dit is een wake-up call."