Mazepin mag EU weer in na teruggedraaide sanctie

Nikita Mazepin werd vorig jaar vlak voor de seizoenstart ontslagen door het team van Haas. Het onvrijwillige vertrek van de Russische coureur had te maken met de oorlog in Oekraïne. Al snel werd duidelijk dat Mazepin wil terugkeren op het hoogste niveau, een rechterlijke uitspraak heeft die kans nu een klein stapje dichterbij gebracht.

Mazepin werd namelijk niet alleen ontslagen door Haas, hij werd ook op een sanctielijst van de Europese Unie geplaatst. Hij belandde samen met zijn vader, en geldschieter, Dmitry op deze lijst en hierdoor werd het voor hem onmogelijk om uit te komen in een kampioenschap op Europese bodem. Een tribunaal van de Europese Unie heeft de gedeelte van de sancties nu teruggedraaid.

Mazepin zelf is nu van de sanctielijst gehaald en mag dus weer reizen naar de Europese Unie. Wel is het zo dat hij geen zakelijke banden mag onderhouden met zijn vader en diens bedrijf Uralkali. Aangezien er vanuit de FIA nog steeds sancties gelden jegens Rusland zal Mazepin onder neutrale vlag moeten rijden zoals hij recent al deed in de Asian Le Mans Series. Tegenover AFP reageerde Mazepin op de zaak: "Ik ben blij met de uitspraak en dit geeft mij hoop om mijn loopbaan in de autosport voort te zetten."