Franz Tost over verkoopgerucht AlphaTauri: "Aandeelhouders zullen team niet verkopen"

Recentelijk doken er geruchten binnen de Formule 1-wereld op dat het team van AlphaTauri te koop zou staan. Diens teambaas Franz Tost laat via een duidelijk persbericht weten dat hij via Red Bull-directeur Oliver Mintzlaff te horen heeft gekregen dat het Formule 1-team niet verkocht zal worden, en dat de Italiaanse renstal door Red Bull zal blijven ondersteund worden.

Ook wat betreft een eventuele verkoop van een Formule 1-team stond het de afgelopen winterstop niet stil. Recentelijk doken namelijk geruchten binnen de koningsklasse op dat Red Bull van zusterteam AlphaTauri af zou willen. Dit gerucht leek ogenschijnlijk naar een nieuw niveau te stijgen, aangezien vervolgens er in de wereld werd gebracht dat Red Bull’s nieuwe directeur Oliver Mintzlaff wel degelijk open zou staan om het team in de verkoop te doen.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost laat nu echter in een statement via social media weten dat hij de juiste vragen aan Mintzlaff heeft gesteld, waarop het antwoord is dat Red Bull níet van plan is om zusterteam AlphaTauri in de verkoop te doen. In het persbericht staat ook vermeld dat de Italiaanse renstal ook in de toekomst verzekerd is van de ondersteuning van Red Bull.

Tost meldt in het bericht: "Ik heb een aantal goede vergaderingen met Oliver Mintzlaff gehad. Hij bevestigde dat de aandeelhouders Scuderia AlphaTauri niet zullen verkopen, en dat Red Bull het team ook in de toekomst zal blijven ondersteunen. Deze geruchten hebben geen grond, en het team moet op de start van het seizoen gefocust blijven om beter dan vorig jaar te kunnen presteren."