Viaplay neemt ook Nederlandse F1-radiorechten over, Mol verhuist naar Belgische zender

De Zweedse streamingdienst Viaplay heeft nu niet alleen de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten in handen, vanaf dit jaar heeft het bedrijf ook de radiorechten van de koningsklasse overgenomen. Volgens Het Belang van Limburg zal daardoor het welbekende Nederlandse Formule 1-commentaar van Olav Mol voortaan niet meer op de Nederlandse, maar op de Belgische Grand Prix Radio te horen zijn.

Met de overname van de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten in 2021 maakte streamingsdienst Viaplay de beslissing om de welbekende stem van Olav Mol niet naar haar nieuwe Formule 1-zender mee te nemen. Toch kon het Formule 1-commentaar van Mol wel degelijk gehoord worden, aangezien de Nederlander zich vanaf dat moment focuste op het commentaar leveren via zijn radiozender Grand Prix Radio. Nu Viaplay ook díe rechten in Nederland in handen heeft, verhuist Mol naar de Belgische variant van bovenstaande radiozender.

Sinds 2010 is Grand Prix Radio het online radiostation van Mol. Voorheen stonden de bezoekers op een lager pitje, aangezien de radiozender alleen Formule 1-nieuws de wereld in slingerde. Sinds de zender als een betrouwbaar alternatief voor het commentaar van Viaplay gezien wordt, zijn er zo’n 1,2 miljoen luisteraars per week op haar app ingelogd. Naar verwachting zal een groot deel van deze loyale luisteraars samen met Mol naar de Belgische radiozender meeverhuizen.