Hamilton: Ik zal over 'politieke kwesties blijven praten’, ook als ik geen races meer win'

De rel rondom de beslissing van de internationale autosportbond FIA dat coureurs geen vrije politieke statements meer mogen maken zonder hier van tevoren toestemming voor te krijgen, duurt voort. In een recent interview vertelt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton dat hij zich over politieke kwesties zal blijven uitspreken, ongeacht of mensen het nou wel of niet leuk vinden.

Het bleef druk gedurende de winterstop. Terwijl normaliter alles binnen de Formule 1 redelijkerwijs tot rust begint te komen, was het dit jaar rumoerig. De FIA, de organisatie die zich buigt over de regelgeving binnen de internationale autosportwereld, kondigde vorig jaar aan dat alle coureurs die zich in een door de FIA geautoriseerde raceklasse begeven, voortaan geen politieke statements meer mogen maken, zonder daar vooraf expliciete toestemming voor te hebben gekregen. Deze regel werd voornamelijk geïntroduceerd om coureurs binnen het hoogste stapje binnen de racewereld, de Formule 1, zachtjesaan wat betreft hun publieke uitingen te dempen.

De regelgeving stuitte op veel kritiek van coureurs binnen de koningsklasse, waaronder Lewis Hamilton. Ondanks dat de FIA onlangs nog verduidelijkt heeft wat de regelgeving nou precies inhoudt en welke straffen er als consequentie opgedragen kunnen worden, bleef de druk op de FIA’s schouders groeien.

In een recent interview met "The Fast and the Curious" vertelt Hamilton antwoordend op de recentelijke statement van de FIA dat hij zich over gevoelige politieke kwesties zal blijven uitspreken. "Ik zeg altijd dat we meer empathie en compassie in de wereld nodig hebben. Er zijn allerlei uitdagingen die mensen ervaren, en die door hun overheden worden verspreid. Dit is een platform waarop we veranderingen teweeg kunnen brengen en waar we gesprekken kunnen starten. Daarmee moeten we beginnen."

"Het frustreert me dat mensen niet worden geaccepteerd. We moeten die ongemakkelijke gesprekken op gang brengen, en vervolgens de mensen ter verantwoording roepen die in het verleden de andere kant opkeken terwijl de gevestigde orde bepaalde mensen heeft teleurgesteld. We kunnen veranderingen maken, en ik wil daar deel van uitmaken zodat mensen zich meer betrokken voelen."

Niet alleen Hamilton, maar ook Sebastian Vettel sprak zich geregeld over bepaalde politieke problemen uit, zoals de gelijkheid van vrouwen in bepaalde landen. Volgens Hamilton moet de motorsport wegblijven van de richting waarin 'er geen diversiteit is', aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

"Er is een tekort aan mogelijkheden. Je ziet weinig mensen met een handicap binnen onze wereld werken. We moeten flink wat dingen fixen. En we moeten veel naar landen afreizen waar ze dat soort problemen hebben, zoals bijvoorbeeld landen waar mensen niet als zodanig worden behandeld. Vroeger werd er niet naar geluisterd, maar het is zo belangrijk dat iemand zich erover uitspreekt. Het maakt mij niks uit als ik nooit meer een (F1) race win, ik zal mij over deze onderwerpen blijven uitspreken, of mensen het nou wel of niet leuk vinden", sluit Hamilton af.