Gasly verwacht een aantal 'eenzame races' in achtervolging naar top drie te hebben

Nu de wintertestdagen van 2023 er alweer op zitten, is de Formule 1-wereld druk aan het rekenen. Wie is de grote verrassing? En welk team gaat tegenvallen? Formule 1-coureur Pierre Gasly verwacht dat zijn nieuwe team Alpine in ieder geval nog steeds het vierde snelste team is, waardoor hij denkt een aantal ‘eenzame races’ in het aankomend seizoen mee te maken in de missie om dichterbij de gebruikelijke top drie van Red Bull, Ferrari en Mercedes te komen.

Vorig jaar bleek weer een groots experiment of de nieuwste generatie Formule 1-auto’s voor een flinke opschudding in de rangorde van de teams wist te zorgen. Echter bleven de gebruikelijke topteams weer bovendrijven. Met een collectief podiumtotaal van 65 van de 66, was het ook in 2022 duidelijk dat er een top- en middenveld binnen de Formule 1 aanwezig is.

Het Formule 1-team van Alpine hoopt dit seizoen echter dichterbij de topteams te komen. Met de aantrekking van voormalig Red Bull-coureur Pierre Gasly wil de Franse renstal flinke stappen op ontwikkelingsgebied maken zodat het niet alleen haar vierde constructeursplaats kan verstevigen, maar dat het wat betreft tijdswinst ook wat flinke meters (seconden) op de top drie inloopt.

Gasly blikt vooruit op het aankomende Formule 1-seizoen: "Het is duidelijk ons doel om op de top drie te blijven focussen. We willen niet terugkijken, maar we kunnen natuurlijk niet garanderen dat er geen team dichterbij ons komt. Aston Martin zag er bij de testdagen bijvoorbeeld goed uit. Er zijn een aantal teams die sterk oogden. Maar toch is het ons hoofddoel om het gat naar de top drie te verkleinen."

"Als dat betekent dat we een aantal eenzame races zullen meemaken, dan zij het zo. Maar als we daardoor misschien een top vijf of een podium kunnen behalen, dan zal dat stukken leuker zijn", sluit Gasly af.